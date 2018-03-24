В Германии пьяного пилота задержали прямо перед взлётом авиалайнера
24 марта 2018, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]
В германском Штутгарте перед вылетом был задержан пьяный второй пилот. Согласно информации местных правоохранителей, нарушитель был задержан в состоянии алкогольного опьянения одним из сотрудников аэропорта.
Он почувствовал исходящий от него запах алкоголя, при этом у пилота были при себе все необходимые документы для полета. Стражи порядка решили проверить 40-летнего пилота португальского происхождения, когда он был уже в кабине пилотов. Самолет, в экипаж которого входил задержанный, должен был вылететь в Лиссабон с 106 пассажирами на борту.
Правоохранители взяли все необходимые анализы у португальца, которые подтвердили наличие в его крови алкоголя. Лицензию пилота аннулировали, идет следствие.
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