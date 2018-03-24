В Германии пьяного пилота задержали прямо перед взлётом авиалайнера

В германском Штутгарте перед вылетом был задержан пьяный второй пилот. Согласно информации местных правоохранителей, нарушитель был задержан в состоянии алкогольного опьянения одним из сотрудников аэропорта.

Он почувствовал исходящий от него запах алкоголя, при этом у пилота были при себе все необходимые документы для полета. Стражи порядка решили проверить 40-летнего пилота португальского происхождения, когда он был уже в кабине пилотов. Самолет, в экипаж которого входил задержанный, должен был вылететь в Лиссабон с 106 пассажирами на борту.

Правоохранители взяли все необходимые анализы у португальца, которые подтвердили наличие в его крови алкоголя. Лицензию пилота аннулировали, идет следствие.