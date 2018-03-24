Опубликовано видео схода лавины в Приэльбрусье

Очевидцы засняли на видео момент схода лавины на автостоянку в Эльбрусском районе. Инцидент произошел в субботу утром. Под лавиной оказалось около пятнадцати автомобилей.

На записях видно, как большая масса снега сползает на площадку, где были припаркованы машины и находились люди. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.









YouTube/Dr. kazandtip

На место происшествия выдвинулись спасатели. Сейчас там работает спецтехника. Как ожидается, лавину расчистят к вечеру.