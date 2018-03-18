На избирательном участке Южного Урала умер мужчина

Сегодня, 18 марта, около обеда стало известно о трагедии, которая произошла на одном из избирательных участков города Карталы (Челябинская область).

На выходе с избирательного участка южноуральцу стало плохо с сердцем. Как уточнили очевидцы, мужчина проголосовал и отправился на выход. Медики приложили все усилия, однако спасти избирателя не удалось.