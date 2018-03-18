На избирательном участке Южного Урала умер мужчина
18 марта 2018, 11:35 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Сегодня, 18 марта, около обеда стало известно о трагедии, которая произошла на одном из избирательных участков города Карталы (Челябинская область).
На выходе с избирательного участка южноуральцу стало плохо с сердцем. Как уточнили очевидцы, мужчина проголосовал и отправился на выход. Медики приложили все усилия, однако спасти избирателя не удалось.
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