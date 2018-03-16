В центре Москвы произошёл провал грунта
16 марта 2018, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в районе Краснохолмской набережной произошел провал грунта. Как сообщают в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, коммунальные службы начали ремонтно-восстановительные работы.
Из-за этого по обеим сторонам Москвы-реки будет затруднено движение. Из-за провала введено временное ограничение движения транспорта. Водителей просят заранее предусмотреть маршрут движения в объезд этой территории.
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