В центре Москвы произошёл провал грунта

В Москве в районе Краснохолмской набережной произошел провал грунта. Как сообщают в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, коммунальные службы начали ремонтно-восстановительные работы.

Из-за этого по обеим сторонам Москвы-реки будет затруднено движение. Из-за провала введено временное ограничение движения транспорта. Водителей просят заранее предусмотреть маршрут движения в объезд этой территории.