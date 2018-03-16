Хиллари Клинтон упала в ванной и попала в больницу
16 марта 2018, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон оказалась в больнице в ходе поездки в Индию. Инцидент произошел в городе Джодхпур. Клинтон поскользнулась в ванной в гостинице и повредила запястье.
Боль была довольно счильной, женщину госпитализировали. Рентгеновский снимок показал трещину в кости запястья. Врачи рекомендовали наложить Клинтон тугую повязку и некоторое время стараться соблюдать покой.
Политик остановилась в одной из крупнейших частных резиденций в мире — Умайд-Бхаван. Этот дворец назвали в честь махараджи Умайда Сингха, предка современного махараджи Джодхпура.
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