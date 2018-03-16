Хиллари Клинтон упала в ванной и попала в больницу

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон оказалась в больнице в ходе поездки в Индию. Инцидент произошел в городе Джодхпур. Клинтон поскользнулась в ванной в гостинице и повредила запястье.

Боль была довольно счильной, женщину госпитализировали. Рентгеновский снимок показал трещину в кости запястья. Врачи рекомендовали наложить Клинтон тугую повязку и некоторое время стараться соблюдать покой.

Политик остановилась в одной из крупнейших частных резиденций в мире — Умайд-Бхаван. Этот дворец назвали в честь махараджи Умайда Сингха, предка современного махараджи Джодхпура.