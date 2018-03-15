В районе Бутырского вала в Москве женщина погибла под колесами аэроэкспресса
15 марта 2018, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]
В районе Бутырского вала в Москве в четверг, 15 марта, утром женщина погибла под колесами аэроэкспресса. Проходящий аэроэкспресс смертельно травмировал женщину на станции в районе Бутырского вала в 10.20 мск.
Личность погибшей пока не установлена. На место выехали следователи, начата доследственная проверка, сообщила РИА Новости представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (ММСУТ) РФ Елена Марковская.
В СМИ ранее появилась информация о том, что движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) приостановлено из-за происшествия на станции в районе Бутырского вала.
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