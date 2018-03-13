Грузовик въехал в подземный переход на Ленинградском шоссе в Москве
13 марта 2018, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, 13 марта, в Москве на Ленинградском шоссе произошла авария. Согласно последней информации, на дороге столкнулись два грузовика, один из которых впоследствии въехал в пешеходный переход.
Подчеркивается, что в ходе ДТП одна из машин была отброшена ударом. Уточняется также, что травмы получили оба водителя грузовиков, но пешеходы не пострадали, передает kp.ru.
На месте случившегося в настоящий момент работают специалисты. В скором времени машины-участники аварии будут эвакуированы, однако пока движение в сторону области затруднено. В Центре организации дорожного движения рекомендуют выбирать пути объезда.
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