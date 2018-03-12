Внимательный москвич, гуляя с ребенком, обратил внимание на кучу мусора недалеко от почтового отделения. Это оказались вскрытые упаковки от посылок из Китая и Сингапура.

Житель московского района Чертаново-Центральное сфотографировал находку и выложил на популярном ресурсе Pikabu. «Я сперва подумал – кто же так много заказывает, но это оказались посылки в разные регионы. Содержимое вскрыто и стырено», - прокомментировал он свой фоторепортаж.

Москвич заподозрил сотрудников «Почты России» в краже содержимого посылок и приложил также фотографии трек-номеров некоторых вскрытых посылок. Проверка трек-номеров показала, что эти посылки якобы еще находятся в пути.

Кроме того, один из комментаторов обнаружил на фотографии свою посылку. Он написал, что заказывал из Сингапура смартфон за 88 долларов, и его посылка до сих пор не попала к нему в руки. К сожалению, это уже далеко не первое сообщение о случаях недобросовестной работы сотрудников "Почты России".