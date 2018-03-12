Российские спецслужбы предотвратили теракт в Саратовской области

Российские спецслужбы 11 марта предотвратили теракт в Саратовской области. ФСБ обнародовала видео с места нейтрализации преступников.

На кадрах видны тела двух террористов с оружием в руках. Кроме того, на видеозаписи показано самодельное взрывное устройство. Ранее сообщалось, что при попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление. В ходе завязавшегося столкновения они получили ранения, несовместимые с жизнью. Об этом пишет портал M24 со ссылкой на РИА Новости.

В автомобиле, на котором террористы попытались скрыться, обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью до 3 килограмм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, уточняет НСН.