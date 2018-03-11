Появляются сведения о количестве погибших при крушении самолета в Иране

Турецкий пассажирский самолет рухнул на западе Ирана, в гористой местности в провинции Чехармехаль и Бахтиария. Лайнер летел по маршруту Шарджа — Стамбул. После удара о землю авиалайнер загорелся.

В результате крушения частного самолета погибли 11 человек, сообщает телеканал "Скай ньюс - Арабия". Предполагается, что среди погибших 8 пассажиров и 3 члена экипажа. На место происшествия направлены бригады спасателей.