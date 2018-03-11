Опубликовано видео ДТП в Сочи, в котором погиб известный хореограф

Страшная авария случилась в одном из тоннелей, ведущих в сторону Красной Поляны Адлерского района Сочи, в 20:35 10 марта. Иномарка, вылетев на «встречку» после поворота, столкнулась лоб в лоб с автобусом.

В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте. Это был известный в Сочи хореограф, руководитель ансамбля "Легенда" Лаша Беришвили, передает РИА Новости. От удара Lexus буквально разлетается на куски.

В автобусе, по последним данным, пострадали семь человек. Водитель автобуса и двое пассажиров доставлены в больницу.