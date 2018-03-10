Пикап-тренинг оказался смертельным для москвича

Отрабатывая на тренинге гипотетическую ситуацию защиты девушки от хулигана, гуру обольщения нанес ножом смертельную рану в сердце своего подопечного.

Житель Москвы по имени Ренат в свои 24 года решил научиться выходить за пределы девичьей френдзоны. Задавшись этой целью, он и двое его друзей обратились к пикап-тренеру Борису Маркишу. За курсы соблазнения Ренат с друзьями заплатили 75 000 рублей и приступили к обучению тонкому искусству общения с противоположным полом.

Один из тренингов предполагал отработку гипотетической ситуации, когда Ренату нужно было защитить девушку от пристающего к ней хулигана. Роль хулигана блестяще исполнил сам гуру пикапа Борис Маркиш. Только нож в его руках оказался почему-то не тренировочным, а самым настоящим. От полученного ранения ножом в грудь Ренат скончался на месте до приезда скорой помощи.

Учитель соблазнения был задержан и сейчас находится в полиции. Борис Маркиш утверждает, что смерть Рената – это нелепая случайность и ужасное недоразумение, сообщил Telegram-канал Mash.