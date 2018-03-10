Дышите? Не дышите! Мончегорск утонул в ядовитом смоге

В Мончегорске Мурманской области с 5 марта продолжается экологическое бедствие. Город окутал густой желтовато-серый смог с характерным запахом серы.

Ситуацию усугубляет погода. В городе уже несколько дней морозы и штиль. Жителям рекомендовано не выходить без необходимости на улицу, не открывать окна, не курить и обеспечить себе обильное питье. У тех, кто все же выходит на улицу, сразу появляется горький привкус во рту, начинается слезотечение и кашель. По городу курсирует машина МЧС, сообщая через громкоговорители, что в целях безопасности лучше оставаться дома.

Власти Мончегорска официально признали превышение допустимой концентрации (ПДК) диоксида серы, когда смог уже два дня висел над городом. В сообщении мэрии указано превышение «более, чем в 2 раза». Точная цифра ПДК не указана, равно как и источник выброса сероводорода. Однако местная металлургическая компания, которая является градообразующим предприятием, объявила о приостановке производства «до улучшения метеоусловий», сообщает «Новая газета».