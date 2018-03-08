В Крыму подняли из воды авто расстрелянной семьи

Следственный комитет России опубликовал видео подъема из воды машины убитой семьи ЛАРЬКОВЫХ из Феодосии, которая пропала 23 февраля.

Как сообщали «АН-Крым», Константина, Инну и 4-летнюю Арину нашли убитыми в поселке Героевское под Керчью. Убийцей оказался сотрудник колонии Керчи.

Автомобиль с тремя телами достали из водоема ночью 7 марта. Убийца расстрелял из табельного оружия 35-летнего Константина ЛАРЬКОВА и его 32-летнюю жену Инну ХОДАРЕВУ, а затем столкнул автомобиль в воду с трупами и живым ребенком.

Семья стала жертвой автомошенника. Они списались по интернету и поехали на встречу – хотели свой «Шевроле Ланос» обменять на более престижный и новый автомобиль. При себе у супругов было 250 тысяч рублей.

Напомним, 23 февраля семья ЛАРЬКОВЫХ выехала из дома, расположенного в дачном поселении СТ «Волна» возле Орджоникидзе, на своем автомобиле Chevrolet Lanos и до настоящего времени не вернулась. О пропаже заявили соседи.