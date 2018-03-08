Охранник Порошенко найден мертвым рядом с резиденцией
8 марта 2018, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]
Сержант полка особого назначения нацполиции Сергей Галасюк, охранявший имение президента Украины Петра Порошенко в Конча-Заспе, найден мертвым на посту. Инцидент, о котором стало известно сегодня, произошел 23 февраля.
Сергей Галасюк покончил с собой двумя выстрелами в голову. Как сообщает РИА Новости, представитель Нацполиции в Киевской области Николай Жукович это подтвердил. Отвечая на вопрос о том, охранял ли этот сотрудник полиции резиденцию президента, Жукович ответил, что "это произошло недалеко от резиденции, но на посту".
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