Охранник Порошенко найден мертвым рядом с резиденцией

Сержант полка особого назначения нацполиции Сергей Галасюк, охранявший имение президента Украины Петра Порошенко в Конча-Заспе, найден мертвым на посту. Инцидент, о котором стало известно сегодня, произошел 23 февраля.

Сергей Галасюк покончил с собой двумя выстрелами в голову. Как сообщает РИА Новости, представитель Нацполиции в Киевской области Николай Жукович это подтвердил. Отвечая на вопрос о том, охранял ли этот сотрудник полиции резиденцию президента, Жукович ответил, что "это произошло недалеко от резиденции, но на посту".