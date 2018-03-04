В магаданской бухте Гертнера спасают рыбаков

В магаданской бухте Гертнера спасатели снимают с дрейфующих льдин рыбаков. Из-за циклона ледовое поле оказалось частично поломанным, люди не могут выбраться.

МЧС Магаданской области вчера объявило экстренное предупреждение. В регион пришел мощный циклон, который принес сильный ветер и резкое потепление. Но даже это не удержало дома любителей зимней рыбалки.

Семнадцати счастливчикам удалось выбраться с поплывших льдин самостоятельно, еще нескольких рыбаков, которым это не удалось, сейчас эвакуируют спасатели. Оставшиеся на льдинах автомашины любителей экстремальной рыбалки, скорей всего, утонут – спасатели эвакуируют только людей, сообщает РИА Новости.