В магаданской бухте Гертнера спасают рыбаков
4 марта 2018, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]
В магаданской бухте Гертнера спасатели снимают с дрейфующих льдин рыбаков. Из-за циклона ледовое поле оказалось частично поломанным, люди не могут выбраться.
МЧС Магаданской области вчера объявило экстренное предупреждение. В регион пришел мощный циклон, который принес сильный ветер и резкое потепление. Но даже это не удержало дома любителей зимней рыбалки.
Семнадцати счастливчикам удалось выбраться с поплывших льдин самостоятельно, еще нескольких рыбаков, которым это не удалось, сейчас эвакуируют спасатели. Оставшиеся на льдинах автомашины любителей экстремальной рыбалки, скорей всего, утонут – спасатели эвакуируют только людей, сообщает РИА Новости.
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