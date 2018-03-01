Полиция Таиланда рассказала о новой вине Насти Рыбки и Алекса Лесли

«Секс-инструкторы» Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич (Алекс Лесли и Настя Рыбка) нанесли ущерб репутации Таиланда, заявил замглавы полицейской пресс-службы страны Критсана Паттаначароен. Троих детей Насти Рыбки "по договоренности" воспитывают мужья

В пресс-службе полиции Таиланда отметили, что задержанные нанесли ущерб национальной репутации королевства, в связи с чем они, как и все иностранные граждане, нарушившие закон, будут привлечены к ответственности, сообщает ТАСС.

Ранее Настя Рыбка и Алекс Лесли, задержанные в Таиланде за незаконные тренинги на территории королевства, попросили политическое убежище в США. Якобы пара направила обращение в консульство США в Бангкоке.