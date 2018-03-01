Полиция Таиланда рассказала о новой вине Насти Рыбки и Алекса Лесли
1 марта 2018, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]
«Секс-инструкторы» Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич (Алекс Лесли и Настя Рыбка) нанесли ущерб репутации Таиланда, заявил замглавы полицейской пресс-службы страны Критсана Паттаначароен.
В пресс-службе полиции Таиланда отметили, что задержанные нанесли ущерб национальной репутации королевства, в связи с чем они, как и все иностранные граждане, нарушившие закон, будут привлечены к ответственности, сообщает ТАСС.
Ранее Настя Рыбка и Алекс Лесли, задержанные в Таиланде за незаконные тренинги на территории королевства, попросили политическое убежище в США. Якобы пара направила обращение в консульство США в Бангкоке.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес