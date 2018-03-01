Российская пловчиха Юлия Ефимова была задержана полицией Лос-Анджелеса

Полиция Лос-Анджелеса подтвердила факт задержания русской пловчихи, пятикратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой. Инцидент произошел в полночь 30 декабря 2017 года.

На сайте полиции указано, что в этот день около 00:38 по местному времени действительно была задержана Юлия Ефимова. В качестве причин указан «легкий проступок», за которой спортсменка была отпущена через шесть часов под залог в 5 тысяч долларов, сообщает URA.RU. Предположительно, ей вменялось нарушение правил вождения автомобиля и участие в небольшом ДТП.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Юлии Ефимовой за то, что она якобы попала в ДТП в нетрезвом состоянии. Однако тренер спортсменки Ольга Елисеева эту информацию опровергла. По ее словам, в настоящее время российская спортсменка находится в США на сборах, с ней всё в порядке.