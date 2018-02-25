Женщина чуть не убила мужа разбитым бокалом в ресторане Петербурга

Вечер, который семейная пара решила провести в питерском ресторане, едва не обернулся трагедией. Во время выяснения отношений 27‐летняя женщина схватила бокал, разбила его о край стола и ткнула осколком в шею мужа.

Происшествие случилось вчера вечером. Врачи диагностировали у пострадавшего колото-резаные раны шеи. По предварительным данным, мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. После допроса сотрудники правоохранительных органов отпустили женщину домой.

Из-за чего разгорелся такой бурный скандал - не уточняется.