Женщина чуть не убила мужа разбитым бокалом в ресторане Петербурга
25 февраля 2018, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]
Вечер, который семейная пара решила провести в питерском ресторане, едва не обернулся трагедией. Во время выяснения отношений 27‐летняя женщина схватила бокал, разбила его о край стола и ткнула осколком в шею мужа.
Происшествие случилось вчера вечером. Врачи диагностировали у пострадавшего колото-резаные раны шеи. По предварительным данным, мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. После допроса сотрудники правоохранительных органов отпустили женщину домой.
Из-за чего разгорелся такой бурный скандал - не уточняется.
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