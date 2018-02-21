Генпрокуратура РФ настаивает на ужесточении приговора Пирумову

Генеральная прокуратура РФ внесла в Верховный суд кассационное представление с просьбой направить уголовное дело Григория Пирумова на новое апелляционное рассмотрение.

Представители ГП РФ просят отменить апелляционное определение от 19 декабря 2017 года в отношении бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова и пересмотреть вопрос о его наказании в апелляционной инстанции Мосгорсуда, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что бывший замминистра культуры Григорий Пирумов приговорен к 1,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн. руб. По решению суда он также лишен государственной награды – ордена «За заслуги перед Отечеством» ll степени. Однако Генпрокуратура настаивает на ужесточении основного наказания до 5 лет колонии, учитывая ключевую роль Пирумова в «деле реставраторов».

Напомним, по нашумевшему «делу реставраторов» проходили восемь чиновников от Минкульта и бизнесменов, совершивших хищение более 100 млн. руб. на различных государственных объектах реставрации. Григорий Пирумов являлся главным фигурантом этого дела.