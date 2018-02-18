Электричка сбила ребенка, катающегося с горки в Москве

На Рижском направлении Московской железной дороги чудом удалось выжить ребенку, который сегодня днем вылетел на пути с железнодорожной насыпи. По предварительной информации, он там катался с горки. В Петербурге ребенок задохнулся в упаковке из-под памперсов

Мальчик попал под прибывающий пригородный поезд Звенигород - Царицыно. Машинист рванул экстренный тормоз, но было уже поздно. По данным пресс-службы московского Департамента ГОЧСиПБ, санитарный вертолет доставил 4-летнего мальчика в больницу № 20. С ним находятся его родители. Где они были в момент происшествия - не сообщается.

В связи с происшествием были задержаны три электрички.