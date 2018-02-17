Родители рассказали об отравлении 87 детей в детском саду Москвы

Недавно на радиостанцию «Говорит Москва» поступил звонок от матери одного из воспитанников детского сада №2248. Женщина сообщила о том, что в учреждении произошло массовое отравление 87 детей.

Все пострадавшие жаловались на рвоту и боль в животе, у некоторых поднялась температура, нескольких детишек госпитализировали. Родители крайне возмущены произошедшими событиями, готовится коллективная жалоба в прокуратуру.

С инспекцией в учреждение нагрянули представители Роспотребнадзора. Также проводится проверка поставщика продуктов ЗАО «Комбинат дошкольного питания». Сейчас детское учреждение закрыто.