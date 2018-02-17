Мужчина попал в реанимацию, сорвавшись с масленичного столба

В Анжеро-Судженске под Кемерово во время празднования Масленицы, мужчина решил поучаствовать в традиционной забаве и полез на столб за призом. При спуске бедолага не удержался и рухнул вниз.

Ведущая праздника смогла только прокричать: «Скорую!» По словам очевидцев, мужчина лежал без движения. Врачи доставили его в больницу и оказали необходимую помощь. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей.

Очевидцы случившегося выложили снятое видео происшедшего в интернет, которое привело в шок всех зрителей.