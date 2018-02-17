В Петербурге ребенок задохнулся в упаковке из-под памперсов

В одной из квартир дома, расположенного в Невском районе Санкт-Петербурга, вечером 16 февраля обнаружен труп годовалого ребенка с полиэтиленовым пакетом на голове. Его мама отсутствовала около часа.

Женщина вышла в магазин, предварительно сменив малышу памперсы, а вернувшись, живым его уже не застала. Ребенка, вероятно, заинтересовал пакет, он начал с ним играть, пакет закрутился на голове и малыш задохнулся.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Семья, где рос ребенок, на учете в правоохранительных органах не состояла.