Газ был распылен на 34-м этаже здания ТРЦ "Гулливер" в Киеве, где находится украинское издание "Вести", сообщила в комментарии РИА Новости пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева Светлана Водолага.

По ее словам, в данный момент информация еще уточняется, на месте работают сотрудники Госслужбы по ЧС Киева.

Сегодня с раннего утра в помещении редакции газеты, радио, сайта медиахолдинга “Вести” киевские силовики проводят обыск. Журналисты не могли попасть на рабочие места. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена редакция издания.

В Twitter издания появилась информация, что люди в форме применили слезоточивый газ против журналистов “Вестей”. Это произошло после того, как корреспонденты поинтересовались, могут ли забрать свои личные вещи из помещения и зачем силовики принесли арматуру в здание.

Последнее сообщение на этот час говорит о том, что офис редакции захватчики громят - "бьют технику, мебель, стекла".