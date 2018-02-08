Жена Бута рассказала о квартире, где обнаружили подпольное казино

Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий в настоящее время 25-летний срок заключения в США, никогда не жил в квартире на улице Гашека в Москве, где якобы был обнаружен подпольный игорный клуб.

Об этом сообщила жена бизнесмена, Алла Бут. Бут в 1997 году передал квартиру своему брату. По словам Аллы, он ее мог сдавать кому-то. В беседе с RT женщина отметила, что они там никогда не жили.

Как сообщалось ранее в Telegram-канале Mash, полицейские взяли штурмом квартиру на улице Гашека, в которой находились 12 человек. Кто организовал нелегально заведение, не известно.

19 октября Алла Юрьевна встречалась в редакции еженедельника «Аргументы недели» с Андреем Разиным и главным редактором «АН» Андреем Углановым.