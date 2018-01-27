Хозяйка квартиры в Волжском, где произошел взрыв, психически нездорова

Хозяйка квартиры в Волжском, где несколько часов назад взорвался газ, стоит на учете у психиатра. 36-летняя женщина госпитализирована с ожогами. Она является единственной пострадавшей при взрыве.

Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах.

В субботу в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома в городе Волжском под Волгоградом произошел взрыв бытового газа. Были эвакуированы около 50 жильцов, которые сейчас размещены у родственников. Прокуратура проводит проверку в связи со взрывом.

Сразу после ЧП глава региона Андрей Бочаров выехал в Волжский. Он осмотрел пострадавшую квартиру в 4-м подъезде пятиэтажки, а затем провел совещание с руководством регионального главка МЧС, полиции, администрации Волжского.

Сильно повреждены межкомнатные перегородки, мебель и вещи в квартире, где произошел взрыв. В ходе осмотра подъезда был сделан вывод, что внешних повреждений конструкций здания нет.