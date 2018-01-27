У сбившего мать с ребенком водителя произошел сердечный приступ

ДТП произошло сегодня, 27 января, недалеко от Кисловодска, в поселке Подкумок. Водитель "Лады Ларгус" сбил мать с шестилетней дочкой. Они переходили проезжую часть не по "зебре".

Женщину с ушибами и травмами доставили в больницу. Девочка находится в реанимации в состоянии комы. Позади них шел отец ребенка, на глазах которого произошла трагедия. 62-летнего водителя "Лады" тоже доставили к медикам. У жителя Ессентуков случился сердечный приступ из-за шока.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.