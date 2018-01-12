Мать из Челябинска продала 13-летнюю дочь

Мать с приятельницей была задержана в Москве сразу после передачи денег от покупателя, который приобрел ее 13-летнюю дочь для собственных утех. К счастью, в сексуальное рабство девочка не попала — покупателем выступил оперативник.

Интересно, что мать с подельницей уже работали жрицами любви и не видели ничего противоестественного, готовя девочке такую же участь. Ребенка, кстати, они привезли с собой и уже вознамерились покинуть столицу с деньгами. Собственную дочь челябинка оценила в полтора миллиона рублей.

Этот ребенок родился под «счастливой» звездой — ее уже пытались продать иностранцу, но тогда родительница не сошлась в цене. Ее отца лишили родительских прав, теперь наверняка лишат и мать. Да еще и упекут за решетку — ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Сначала продавцы живого товара признали свою вину только частично, но чуть позже согласились сотрудничать со следствием.

- Сегодня следствие будет ходатайствовать в суде о заключении злоумышленниц под стражу. Им предъявлено обвинение в торговле людьми, совершенной в отношении несовершеннолетнего, – сообщила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

Девочка сейчас находится в больнице, ее судьбу решат органы опеки.