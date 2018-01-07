Опубликовано видео падения российской гимнастки в цирке Гомеля
7 января 2018, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]
В гомельском цирке во время акробатического номера сорвалась российская гимнастка. Произошедший в минувшую пятницу инцидент попал на видео.
В афишах говорилось, что артисты приехавшей в Белоруссию московской труппы исполнят «феноменальные трюки» на высоте девятиэтажного дома. Согласно информации, оказавшейся в распоряжении РИА Новости, во время данного номера один из гимнастов не удержал свою 20-летнюю партнершу. Девушка упала на манеж.
Циркачка была доставлена в местную больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее травму головы. В настоящее время пострадавшая находится в реанимационном отделении.