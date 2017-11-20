Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

В Крыму на 20 и 21 ноября было объявлено штормовое предупреждение.

В МЧС сегодня подчеркнули, что на территории республики в понедельник и вторник ожидаются неблагоприятные погодные условия. На полуострове пройдут сильные дожди, которые в некоторых областях будут смешиваться со снегом. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Не исключаются подтопления и нарушения функционирования ливневых систем, передает РИА "Новости".

В Крыму также прогнозируют проблемы с транспортом: возникновение пробок и дорожно-транспортных происшествий.