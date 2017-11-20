Штормовое предупреждение объявлено в Крыму
20 ноября 2017, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]
В Крыму на 20 и 21 ноября было объявлено штормовое предупреждение.
В МЧС сегодня подчеркнули, что на территории республики в понедельник и вторник ожидаются неблагоприятные погодные условия. На полуострове пройдут сильные дожди, которые в некоторых областях будут смешиваться со снегом. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Не исключаются подтопления и нарушения функционирования ливневых систем, передает РИА "Новости".
В Крыму также прогнозируют проблемы с транспортом: возникновение пробок и дорожно-транспортных происшествий.