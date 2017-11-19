Житель Москвы незаконно зарегистрировал 19 иностранных граждан в своей квартире

В одном из московских домов полицейские обнаружили факт незаконного проживания девятнадцати иностранных граждан.

Выяснилось, что москвич 36 лет получал за постановку людей на учет в своей квартире денежное вознаграждение. В пресс-службе Главного управления МВД по городу уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ".

Как отмечает Агентство городских новостей "Москва", подозреваемый находится под подпиской о невыезде.