На Ярославском направлении МЖД произошел сбой движения поездов

На Ярославском направлении Московской железной дороги произошел сбой движения поездов.

Согласно последней информации, инцидент случился из-за того, что неизвестные несколько раз дернули стоп-кран. Машинисты подчеркнули, что неустановленные лица неоднократно вмешивались в работу транспорта, вследствие чего возникли отклонения от графика движения поездов, передает Агентство городских новостей "Москва".

В настоящий момент диспетчеры МЖД прилагают максимум усилий для того, чтобы опоздания были сокращены, а движение электропоездов вошло в график.