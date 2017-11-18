Вечером 17 ноября полицейские задержали гражданина, который может оказаться одним из педофилов, изнасиловавших 12-летнюю девочку в мкрн Шинный в Екатеринбурге, сообщил veved.ru. Экспертиза ДНК уже дала положительный результат.

Как пишут "Вечерние Ведомости", на след злоумышленника сыщиков вывел бывший его коллега. Мужчина узнал его по фотороботу и обратился в полицию. Он не мог вспомнить имя педофила, однако указал на аккаунт в соцсетях и на место работы. В организации уже указали на настоящие данные подозреваемого. В полиции отметили, что задержанный уже имеет судимость.

Напомним, преступление произошло 7 ноября в микрорайоне Шинный. Двое неизвестных напали на 12-летнюю школьницу, накинули на голову ребенка мешок, затащили в машину, отвезли в квартиру, где изнасиловали, затем вывезли в лесополосу на ЕКАД в районе поселка Медный.