Пожар на складе пиломатериалов в подмосковном Жуковском тушили всю ночь. Площадь пожара достигала пяти тысяч квадратных метров. Пламя и клубы дыма были видны за несколько километров от места происшествия.

О пострадавших не сообщатся. Пожар произошел на складе в Жуковском на улице Чкалова, дом 38. По данным экстренных служб, людей в помещении склада не было.

На шесть часов утра было потушено около двух тысяч квадратных метров. Открытое горение ликвидировано. Идет проливка. Всего в борьбе с возгоранием принимают участие 14 боевых расчетов и 47 огнеборцев.

Причина возгорания на складе с пиломатериалами пока не установлена.