В Кировской области в с.Верхошижемье водитель "скорой", только что заступивший на смену по необъяснимым причинам пытался проводом задушить ничего не подозревавшего фельдшера.



Как сообщает портал "Новый вариант", вечером 15 ноября фельдшер сидела у себя в кабинете и заполняла документы. Неожиданно сзади подошел водитель "скорой", только что заступивший на смену, и стал компьютерным проводом душить женщину. После того, как женщина потеряла сознание, подозреваемый решил,что она умерла, инсценировал кражу препаратов. Однако, через какое-то время женщина пришла в сознание и позвонила родственникам, которые вызвали полицию.