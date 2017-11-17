Житель Москвы пытался продать биткоины и лишился 15 млн рублей

Житель Москвы хотел продать биткоины на 15 миллионов рублей в центре столицы, однако в результате лишился этой суммы.

Инцидент, согласно последним данным, произошел в одном из офисов столицы накануне днем. Мужчине принесли наличные на сумму 15 миллионов рублей, а он после этого перевел клиенту вышеуказанную сумму в криптовалюте. Через некоторое время в помещении появились несколько похожих друг на друга мужчин с бородой, которые забрали и покупателя биткоинов, и банкноты продавца, передает РИА "Новости".

Известно, что сделка была устроена брокером 1996 года рождения, который заявил, что лично знаком с человеком, желающим приобрести криптовалюту. Позже выяснилось, что офис был арендован подставным лицом.