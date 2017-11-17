В Норильске совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7 Airlines
17 ноября 2017, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 17 ноября, самолет авиакомпании S7 Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Норильска. Воздушное судно, направлявшееся в Новосибирск, вернулось в аэропорт из-за технической неисправности.
Как уточняет официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, экипаж принял решение о срочной посадке после того, как сработал один из датчиков, указывавший на неполадки.
В 11.04 по местному времени борт приземлился в аэропорту Норильска, передает РИА "Новости". 67 пассажиров в настоящий момент ожидают вылета в пункт назначения.