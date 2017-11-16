На западе Москвы в среду, 15 ноября, было совершено нападение на помощника депутата Госдумы от "Единой России" Дмитрия Макаренкова.

Согласно последним данным, неизвестные избили мужчину арматурой. Источник в правоохранительных органах столицы отметил, что заявление в полицию написала жена пострадавшего, которая отметила, что ее супруга подстерегли в подъезде его дома.

Как уточняет РИА "Новости", впоследствии выяснилось, что инцидент произошел на улице Осенний бульвар. Отмечается, что Макаренков получил перелом костей носа. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленников.