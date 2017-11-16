Источник: в Москве сломали нос помощнику депутата Госдумы от "Единой России"
16 ноября 2017, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]
На западе Москвы в среду, 15 ноября, было совершено нападение на помощника депутата Госдумы от "Единой России" Дмитрия Макаренкова.
Согласно последним данным, неизвестные избили мужчину арматурой. Источник в правоохранительных органах столицы отметил, что заявление в полицию написала жена пострадавшего, которая отметила, что ее супруга подстерегли в подъезде его дома.
Как уточняет РИА "Новости", впоследствии выяснилось, что инцидент произошел на улице Осенний бульвар. Отмечается, что Макаренков получил перелом костей носа. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленников.