В Хабаровском крае потерпел крушение самолет

Самолет сообщением Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан разбился при заходе на посадку в 2 км от аэропорта поселка Нелькан. При крушении самолета Let L-410 погибли шесть человек.

Количество погибших уточнили РИА Новости в администрации села Нелькан.

Самолет пропал с радаров в Хабаровском крае в районе села Нелькан. Глава Аяно-Майского района Хабаровского края Алексей Ивлиев сообщил, что самолет разбился в районе 13:00. Выжил ребенок четырех лет.

Самолет полностью разрушен, он принадлежал "Хабаровским авиалиниям", выживший ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. По словам очевидцев, самолет сначала летел прямо, а при заходе на посадку стал заваливаться на бок.

МЧС выясняет информацию о происшествии.