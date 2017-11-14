В центре Москвы неизвестные открыли стрельбу в кафе и сбежали 

В одном из кафе в центре Москвы неизвестные открыли стрельбу и скрылись с места инцидента на автомобиле.

Источник в правоохранительных органах заявил, что после разбойного нападения в столице объявили план "Перехват". Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", инцидент произошел в кафе на Новослободской улице.

Согласно последней информации, в заведение вошли четыре человека и начали стрелять из травматического оружия, а затем уехали на машине марки Infiniti. В настоящий момент устанавливаются личности хулиганов, а также точная причина случившегося.