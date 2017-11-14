Машина сбила пенсионерку с четырьмя детьми в Кузбассе, один ребенок погиб

Во вторник, 14 ноября, стало известно, что в Кемеровской области машина сбила пенсионерку с четырьмя детьми. Согласно последней информации, один ребенок скончался в больнице после случившегося.

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что ДТП произошло в городе Березовский. Предполагается, что водитель BMW не справился с управлением и совершил наезд на 68-летнюю женщину и детей. Пенсионерка, двое ее внуков и двое соседских ребят шли в школу по обочине дороги навстречу двигавшимся машинам. Все пострадавшие госпитализированы, передает ТАСС.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".