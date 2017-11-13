Собака напала на годовалого малыша в Хабаровске

В минувшую субботу в Хабаровске собака напала на годовалого ребенка.

Согласно последней информации, в день происшествия маленький мальчик находился в гостях вместе со своей мамой и старшим братом. Как уточняет представитель городского УМВД, вечером взрослые оставили детей одних в квартире с собаками породы хаски. Когда мать вернулась, она увидела, что ее младший сын получил повреждения, передает РИА "Новости".

Отмечается, что травмы малыша являются серьезными, вследствие чего в настоящий момент ребенок проходит лечение. По факту случившегося проводится проверка.