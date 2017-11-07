В аэропорту Внуково зафиксировано задымление

Сегодня в московском аэропорту Внуково было зафиксировано задымление.

Согласно последней информации экстренных служб столицы, короткое замыкание силового кабеля произошло во вторник, 7 ноября, в подсобном помещении терминала А. Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", возгорания в ходе замыкания не произошло.

Спасатели провели разведку и выявили очаг задымления, в настоящий момент они устанавливают точные причины случившегося. На работу аэропорта Внуково данный инцидент никак не повлиял.