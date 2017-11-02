Дело Дениса Мурашова, попытавшегося 4 сентября поджечь ККТ "Космос", направлено в суд Железнодорожного района, сообщает пресс-служба прокуратуры области. Напомним, он был признан невменяемым.

«Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, представляет особую опасность для себя и окружающих лиц с возможностью причинения существенного вреда, требует постоянного и интенсивного наблюдения, нуждается в применении к нему принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сообщили в пресс-службе ведомства.