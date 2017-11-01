Появилась информация о возможном подрыве газопровода в Крыму

В Крыму накануне вечером был поврежден газопровод. Спецслужбы предполагают, что его подорвали.

Соответствующая информация содержится в сообщении Национального антитеррористического комитета, которое поступило в распоряжение РИА Новости. Согласно этим данным, поврежденной оказалась линия газопровода, проходящая возле Алушты. Одновременно в том же районе во вторник рухнула опора ЛЭП, после чего прекратилась подача электричества.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Силовики полагают, что случившееся могло стать результатом действий диверсантов. Окончательная причина инцидента будет названа по итогам расследования.