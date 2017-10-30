Две иномарки столкнулись на МКАД, один человек погиб

На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух иномарок.

Согласно последней информации, автомобили марок Ford и Volvo столкнулись на северо-востоке столицы, на внешней стороне 86-го километра МКАД. Как уточняет Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на данные пресс-службы ГУ ГИБДД РФ по городу, в результате ДТП скончался один человек.

Подчеркивается, что на месте происшествия сейчас работают эксперты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.