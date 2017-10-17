Из банковской ячейки в Москве похитили более $1,5 млн

На юго-западе Москвы из банковской ячейки неизвестные похитили более 1,5 миллиона долларов.

Данную информацию во вторник, 17 октября, предоставили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице, отметив, что кража была совершена в период с 9 октября 2016 года по 11 сентября текущего года. Как уточняет Агентство городских новостей «Москва», злоумышленники вытащили из ячейки 1,535 миллиона долларов и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полиция пытается установить личности преступников.