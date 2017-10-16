В загоревшейся шахте в Пермском крае остаются четырнадцать горняков

Днем в понедельник, 16 октября, стало известно, что эвакуация из загоревшейся в Соликамске в Пермском крае шахте по добыче калийной соли продолжается.

На поверхность уже вывели 283 рабочих, однако в настоящий момент под землей остаются четырнадцать горняков. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на информацию Центрального регионального центра МЧС РФ, спасатели сейчас помогают подняться оставшимся людям.

Напомним, ранее уточнялось, что возгорание возникло на глубине около 400 метров.