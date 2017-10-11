Смог с запахом фекалий накрыл Челябинск

Сегодня, 11 октября, челябинцы и жители области снова завалили приемные самых различных ведомств письмами и звонками по поводу смога. К задымленному воздуху, который хорошо видно, прибавился еще и стойкий запах фекалий.

Першение в горле, слабость, головная боль и отвратительный запах сопровождают южноуральцев с раннего утра. И если раньше можно было предположить, какой завод «выпустил газы», а также по цвету воздуха узнать об очередных эндогенных пожарах на Коркинском угольном карьере, то запах фекалий сбил горожан с толку. Откуда?

— За один день зафиксировано 187 обращений, — сообщил член экологического совета при Губернаторе, эксперт региональной общественной палаты, директор БЭФ «Моя планета» Виталий Безруков. — Жалобы поступают с Металлургического, Тракторозаводского районов Челябинска на сильный химический запах в воздухе. В Центральном и Калининском районе жалуются на фекальный запах. Также сегодня зафиксированы жалобы из Октябрьского района, поселка Новосинеглазово и поселка Роза на сильную задымленность, а также на запах гари со стороны Коркинского угольного разреза. Жалобы мы продолжаем фиксировать.

Активисты уже объехали полгорода и продолжают выявлять предприятия, которые несмотря на неблагоприятные метеоусловия отравляют воздух выбросами. К ним прибавляется запах гари от разреза в Коркино и непонятный пока «аромат» туалета.